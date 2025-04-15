Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,66
Экономия при брони: -5,76 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
102,22
Экономия при брони: -4,64 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -9,50 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
91,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
116,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -7,50 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -9,40 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50
Экономия при брони: -10,90 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,80
Экономия при брони: -6,90 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,34
Экономия при брони: -6,74 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
121,14
Экономия при брони: -11,47 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,55
Экономия при брони: -8,09 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
122,56
Экономия при брони: -11,46 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,38
Экономия при брони: -6,92 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,38
Экономия при брони: -7,87 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,06
Экономия при брони: -4,44 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн