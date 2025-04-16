Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -11,80 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,26
Экономия при брони: -7,91 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
125,65
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,26
Экономия при брони: -5,11 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
125,00
Экономия при брони: -10,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,29
Экономия при брони: -7,94 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
125,69
Экономия при брони: -13,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,07
Экономия при брони: -5,26 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,19
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
102,89
Экономия при брони: -5,08 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
125,17
Экономия при брони: -6,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -11,80 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
102,12
Экономия при брони: -4,32 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,25
Экономия при брони: -8,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,89
Экономия при брони: -6,54 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,92
Экономия при брони: -12,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,09
Экономия при брони: -7,74 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,01
Экономия при брони: -6,66 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,07
Экономия при брони: -12,32 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -11,80 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,29
Экономия при брони: -6,64 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,53
Экономия при брони: -12,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм