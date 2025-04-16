Николаев (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,09
Экономия при брони: -8,53 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,87
Экономия при брони: -4,38 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -12,20 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,83
Экономия при брони: -5,13 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
136,87
Экономия при брони: -7,11 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -12,10 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,11
Экономия при брони: -10,33 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
137,65
Экономия при брони: -7,24 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -12,10 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -12,10 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -10,20 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,96
Экономия при брони: -8,19 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,12
Экономия при брони: -9,30 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
137,16
Экономия при брони: -7,22 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,52
Экономия при брони: -7,70 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,52
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -12,10 грн