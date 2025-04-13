Харьков (адрес не указан)
Доступно в 258 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,01
Экономия при брони: -3,12 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
121,95
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,10
Экономия при брони: -8,36 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,88
Экономия при брони: -8,97 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
138,18
Экономия при брони: -8,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,26
Экономия при брони: -5,06 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
122,31
Экономия при брони: -6,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,63
Экономия при брони: -7,43 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,77
Экономия при брони: -7,92 грн