Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,88
Экономия при брони: -3,12 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,59
Экономия при брони: -3,95 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -9,80 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -17,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -11,80 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,06
Экономия при брони: -11,50 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
125,78
Экономия при брони: -12,19 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,32
Экономия при брони: -5,20 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -9,80 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,51
Экономия при брони: -8,95 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
121,35
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -9,80 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,97
Экономия при брони: -6,62 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,01
Экономия при брони: -8,93 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,92
Экономия при брони: -11,36 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,42
Экономия при брони: -10,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -11,70 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,06
Экономия при брони: -5,71 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн