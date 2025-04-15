Львов (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,77
Экономия при брони: -6,13 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -8,80 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -10,70 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,45
Экономия при брони: -5,57 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,56
Экономия при брони: -5,85 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -8,80 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -10,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -10,70 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -10,80 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -8,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -10,70 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -10,70 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,01
Экономия при брони: -5,35 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,13
Экономия при брони: -7,71 грн