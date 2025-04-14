Днепр (адрес не указан)
Доступно в 223 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,32
Экономия при брони: -7,74 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,76
Экономия при брони: -8,23 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,26
Экономия при брони: -6,38 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
127,08
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,46
Экономия при брони: -6,54 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -10,80 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -16,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -10,80 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,14
Экономия при брони: -4,43 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
128,19
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,98
Экономия при брони: -7,52 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -10,90 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,28
Экономия при брони: -6,00 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
127,17
Экономия при брони: -4,38 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,06
Экономия при брони: -7,79 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,97
Экономия при брони: -7,36 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,65
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,28
Экономия при брони: -8,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Не болей
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,13
Экономия при брони: -3,21 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,67
Экономия при брони: -7,75 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
136,38
Экономия при брони: -6,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,83
Экономия при брони: -3,12 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,48
Экономия при брони: -6,40 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,78
Экономия при брони: -10,03 грн