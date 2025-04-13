Киев
Гепатофит (Hepatophyt)

Гепатофит (Hepatophyt)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 821 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
89,30 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
111,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
84,54 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
110,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
89,30 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
113,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
110,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -6,50 грн
99,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -4,40 грн
99,40 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
118,00
Экономия при брони: -25,30 грн
92,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,60 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
111,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
94,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
114,30
Экономия при брони: -21,60 грн
92,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
125,49
Экономия при брони: -5,00 грн
120,49 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
86,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
89,58 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
118,00
Экономия при брони: -25,30 грн
92,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
85,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,60 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
113,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,17
Экономия при брони: -5,75 грн
91,42 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
118,95
Экономия при брони: -6,33 грн
112,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -4,40 грн
99,40 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,60 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
111,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Гепатофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,60 грн
Гепатофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
111,00 грн
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