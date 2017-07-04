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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВАХСПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ И АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИСпазмолитики в комбинации с прочими препаратамиБекарбон (Becarbonum)

Бекарбон (Becarbonum) (14699) - инструкция по применению ATC-классификация

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Бекарбон (Becarbonum)
Цена в городе Киев
от 25,82 грн
Без рецепта
20 шт от 25,82 грн
В наличии в 136 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-група
A03E D Спазмолитики в комбинации с прочими препаратами
Регистрационное удостоверение
UA/7454/01/01 от 04.07.2017

Бекарбон инструкция по применению

Лекарственная форма

Таблетки.

Таблетки круглой формы от светло-бурого до желтовато-бурого цвета с вкраплениями, со скошенными краями и риской и с характерным слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах. Спазмолитические и антихолинергические средства в комбинации с другими препаратами.

Код АТС А03Е D.

Бекарбон — комбинированный препарат, который проявляет анальгетическое, спазмолитическое действие, а также нейтрализует свободную соляную кислоту желудочного сока, за счет чего обладает защитным действием на слизистую оболочку желудка.

Показания к применению

  • Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта (боли в животе функционального происхождения);
  • спазмы гладкомышечных органов желудочно-кишечного тракта;
  • спазмы желчевыводящих путей.

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к белладонне или к любому другому компоненту препарата;
  • заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых увеличение частоты сердечных сокращений может быть нежелательным: мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжелая артериальная гипертензия;
  • заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся непроходимостью, гипоацидный гастрит;
  • задержка мочи или склонность к ней;
  • глаукома;
  • миастения;
  • гипертермический синдром;
  • тиреотоксикоз;
  • острое кровотечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу!

При применении Бекарбона:

  • с амантадином, антиаритмическими антихолинергическими препаратами (в том числе хинидином), трициклическими антидепрессантами, нефопамом, глютетимидом — усиливаются антихолинергические эффекты Бекарбона;
  • с опиоидными анальгетиками и препаратами, угнетающими центральную нервную систему (в том числе фенотиазины) — возникает опасная заторможенность центральной нервной системы;
  • с бутирофенонами (галоперидолом) и органическими нитратами — повышается внутриглазное давление;
  • с кортикостероидами для системного применения — снижается эффект кортикостероидов и возможно повышение внутриглазного давления;
  • с пилокарпином — снижается его эффект при лечении глаукомы;
  • с М-холиноблокаторами — усиливаются антихолинергические эффекты;
  • с фуросемидом — возможна ортостатическая гипотензия;
  • с резерпином, ингибиторами МАО, гуанетидином, антацидными средствами, аскорбиновой кислотой, аттапульгитом — снижается эффект Бекарбона;
  • с леводопой — снижение системных концентраций леводопы, поэтому следует отрегулировать ее дозирование;
  • с некоторыми антигистаминными препаратами (включая меклизин) — усиливается антигистаминный эффект;
  • с блокаторами бета-адренорецепторов — снижается их эффект;
  • с гормональными контрацептивами — снижается контрацептивный эффект;
  • с неселективными ингибиторами обратного нейронального захвата моноаминов — усиливается седативный эффект обоих препаратов;
  • с нестероидными противовоспалительными препаратами, гризеофульвином, дигитоксином, доксициклином, метоклопрамидом, метронидазолом — снижается эффект этих препаратов;
  • с кетоконазолом — повышение рН желудочного сока Бекарбоном снижает абсорбцию кетоконазола, поэтому Бекарбон следует принимать не ранее чем через 2 часа после приема кетоконазола;
  • с сульфаниламидами — возрастает риск поражения почек;
  • с индапамидом, низатидином — повышается их эффект;
  • с хлоридом калия — возможны повреждения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта;
  • с домперидоном — эффекты антихолинергических препаратов антагонистичны эффектам домперидона на желудочно-кишечную активность;
  • с литием — гидрокарбонат натрия повышает экскрецию лития, снижая его концентрацию в плазме крови.

Поскольку гидрокарбонат натрия, входящий в состав препарата, обладает антацидными свойствами, желательно не принимать Бекарбон одновременно с другими препаратами (возможно нарушение их всасывания).

Способ применения и дозы

Применять взрослым внутрь за 30–40 минут до еды по 1 таблетке 2–3 раза в сутки. Таблетку проглотить, не разжевывая, и запить достаточным количеством воды.

Высшая разовая доза составляет 5 таблеток.

Бекарбон предназначен для симптоматического кратковременного применения, поэтому длительность лечения следует подбирать индивидуально.

Если симптомы заболевания не проходят в течение 3–5 дней, следует обратиться к врачу для пересмотра схемы лечения и относительно дальнейшего применения препарата.

Дети

Клинические данные в отношении эффективности и безопасности применения детям отсутствуют, поэтому не следует назначать Бекарбон этой категории пациентов.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Бекарбон
Бекарбон таблетки блистер в пачке, №20
от 25,82 грн
В наличии в 136 аптеках
Цены в аптеках
Бекарбон
Бекарбон таблетки блистер в пачке, №20
от 25,82 грн
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