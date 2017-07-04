Применять взрослым внутрь за 30–40 минут до еды по 1 таблетке 2–3 раза в сутки. Таблетку проглотить, не разжевывая, и запить достаточным количеством воды.

Высшая разовая доза составляет 5 таблеток.

Бекарбон предназначен для симптоматического кратковременного применения, поэтому длительность лечения следует подбирать индивидуально.

Если симптомы заболевания не проходят в течение 3–5 дней, следует обратиться к врачу для пересмотра схемы лечения и относительно дальнейшего применения препарата.