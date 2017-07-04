Бекарбон (Becarbonum) (14699) - инструкция по применению ATC-классификация
Бекарбон инструкция по применению
Лекарственная форма
Таблетки.
Таблетки круглой формы от светло-бурого до желтовато-бурого цвета с вкраплениями, со скошенными краями и риской и с характерным слабым специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах. Спазмолитические и антихолинергические средства в комбинации с другими препаратами.
Код АТС А03Е D.
Бекарбон — комбинированный препарат, который проявляет анальгетическое, спазмолитическое действие, а также нейтрализует свободную соляную кислоту желудочного сока, за счет чего обладает защитным действием на слизистую оболочку желудка.
Показания к применению
- Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта (боли в животе функционального происхождения);
- спазмы гладкомышечных органов желудочно-кишечного тракта;
- спазмы желчевыводящих путей.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к белладонне или к любому другому компоненту препарата;
- заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых увеличение частоты сердечных сокращений может быть нежелательным: мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжелая артериальная гипертензия;
- заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся непроходимостью, гипоацидный гастрит;
- задержка мочи или склонность к ней;
- глаукома;
- миастения;
- гипертермический синдром;
- тиреотоксикоз;
- острое кровотечение.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу!
При применении Бекарбона:
- с амантадином, антиаритмическими антихолинергическими препаратами (в том числе хинидином), трициклическими антидепрессантами, нефопамом, глютетимидом — усиливаются антихолинергические эффекты Бекарбона;
- с опиоидными анальгетиками и препаратами, угнетающими центральную нервную систему (в том числе фенотиазины) — возникает опасная заторможенность центральной нервной системы;
- с бутирофенонами (галоперидолом) и органическими нитратами — повышается внутриглазное давление;
- с кортикостероидами для системного применения — снижается эффект кортикостероидов и возможно повышение внутриглазного давления;
- с пилокарпином — снижается его эффект при лечении глаукомы;
- с М-холиноблокаторами — усиливаются антихолинергические эффекты;
- с фуросемидом — возможна ортостатическая гипотензия;
- с резерпином, ингибиторами МАО, гуанетидином, антацидными средствами, аскорбиновой кислотой, аттапульгитом — снижается эффект Бекарбона;
- с леводопой — снижение системных концентраций леводопы, поэтому следует отрегулировать ее дозирование;
- с некоторыми антигистаминными препаратами (включая меклизин) — усиливается антигистаминный эффект;
- с блокаторами бета-адренорецепторов — снижается их эффект;
- с гормональными контрацептивами — снижается контрацептивный эффект;
- с неселективными ингибиторами обратного нейронального захвата моноаминов — усиливается седативный эффект обоих препаратов;
- с нестероидными противовоспалительными препаратами, гризеофульвином, дигитоксином, доксициклином, метоклопрамидом, метронидазолом — снижается эффект этих препаратов;
- с кетоконазолом — повышение рН желудочного сока Бекарбоном снижает абсорбцию кетоконазола, поэтому Бекарбон следует принимать не ранее чем через 2 часа после приема кетоконазола;
- с сульфаниламидами — возрастает риск поражения почек;
- с индапамидом, низатидином — повышается их эффект;
- с хлоридом калия — возможны повреждения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта;
- с домперидоном — эффекты антихолинергических препаратов антагонистичны эффектам домперидона на желудочно-кишечную активность;
- с литием — гидрокарбонат натрия повышает экскрецию лития, снижая его концентрацию в плазме крови.
Поскольку гидрокарбонат натрия, входящий в состав препарата, обладает антацидными свойствами, желательно не принимать Бекарбон одновременно с другими препаратами (возможно нарушение их всасывания).
Способ применения и дозы
Применять взрослым внутрь за 30–40 минут до еды по 1 таблетке 2–3 раза в сутки. Таблетку проглотить, не разжевывая, и запить достаточным количеством воды.
Высшая разовая доза составляет 5 таблеток.
Бекарбон предназначен для симптоматического кратковременного применения, поэтому длительность лечения следует подбирать индивидуально.
Если симптомы заболевания не проходят в течение 3–5 дней, следует обратиться к врачу для пересмотра схемы лечения и относительно дальнейшего применения препарата.
Дети
Клинические данные в отношении эффективности и безопасности применения детям отсутствуют, поэтому не следует назначать Бекарбон этой категории пациентов.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.