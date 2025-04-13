Харьков (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,60
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,46
Экономия при брони: -6,12 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
45,58
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,07
Экономия при брони: -5,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
2.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,08
Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,95
Экономия при брони: -5,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,36
Экономия при брони: -13,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,70
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,87
Экономия при брони: -9,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,45
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,46
Экономия при брони: -11,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,14
Экономия при брони: -10,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,76
Экономия при брони: -7,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,00
Экономия при брони: -7,64 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,10
Экономия при брони: -3,25 грн