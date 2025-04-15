Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Запорожье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,60
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,50
Экономия при брони: -10,58 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,37
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,81
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,32
Экономия при брони: -2,08 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,60
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,30
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,51
Экономия при брони: -8,79 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
4.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,85
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,00
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Перспективная, 6
4.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,13
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Базарная, 28
4.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,39
Экономия при брони: -4,43 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 42
4.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,66
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,13
Экономия при брони: -2,27 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,77
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Броневая, 17/1
6.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,99
Экономия при брони: -3,22 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,80
Экономия при брони: -6,70 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,35
Экономия при брони: -4,75 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,96
Экономия при брони: -3,46 грн