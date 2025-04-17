Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,70
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,50
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,18
Экономия при брони: -5,82 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,82
Экономия при брони: -2,81 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,71
Экономия при брони: -5,72 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,46
Экономия при брони: -1,87 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,35
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,80
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,73
Экономия при брони: -4,66 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,43
Экономия при брони: -5,47 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,50
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,45
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека нежных цен
Чернигов, ул. 1-й танковой бригады, 29
4.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,22
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,18
Экономия при брони: -3,35 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,89
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,10
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,07
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,34
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека копейка
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,54
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека низких цен
Козелец, ул. Соборности, 14
66.2 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,41
Экономия при брони: -2,64 грн