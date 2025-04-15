Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Львов
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,40
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,19
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,40
Экономия при брони: -1,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 26
1.2 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,91
Экономия при брони: -13,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,70
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 66
3.5 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,10
Экономия при брони: -10,70 грн
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,96
Экономия при брони: -9,09 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
3.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,70
Экономия при брони: -7,30 грн
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,80
Экономия при брони: -7,40 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокольники, ул. Трускавецкая, 125
5.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,92
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,94
Экономия при брони: -2,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Брюховичи, ул. Ивасюка, 1
8.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Винники, ул. Кольцевая, 2-В
9.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Рудно, ул. Владимира Великого, 1-В
10.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Оброшино, ул. Грушевского, 21-А
12.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,80
Экономия при брони: -7,60 грн