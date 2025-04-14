Одесса (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Одесса
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,72
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,52
Экономия при брони: -2,33 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,36
Экономия при брони: -2,81 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,88
Экономия при брони: -3,55 грн
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,70
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 33
6.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,00
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Космонавтов, 33
7.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
8.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
9.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,03
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
9.2 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,96
Экономия при брони: -3,15 грн
Аптека копейка
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
9.2 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,74
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека копейка
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14/13
10.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,11
Экономия при брони: -10,84 грн