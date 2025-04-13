Киев (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70
Экономия при брони: -14,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,18
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,70
Экономия при брони: -8,04 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,18
Экономия при брони: -1,57 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,70
Экономия при брони: -12,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,12
Экономия при брони: -3,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,58
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,09
Экономия при брони: -3,88 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,83
Экономия при брони: -2,08 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,80
Экономия при брони: -1,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,54
Экономия при брони: -4,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,19
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,96
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 40 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,12
Экономия при брони: -4,83 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"