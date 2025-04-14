Днепр (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Днепр
Не болей
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,84
Экономия при брони: -4,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,47
Экономия при брони: -4,27 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,70
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,16
Экономия при брони: -4,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,25
Экономия при брони: -5,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,21
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,58
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,97
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,34
Экономия при брони: -4,53 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,93
Экономия при брони: -11,07 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,70
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,80
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
4.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,26
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,84
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 102
4.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,21
Экономия при брони: -2,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,70
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,16
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
5.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,22
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,49
Экономия при брони: -1,64 грн