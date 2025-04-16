Николаев (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,64
Экономия при брони: -2,17 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,80
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,26
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,25
Экономия при брони: -3,64 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,70
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,08
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,47
Экономия при брони: -3,79 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,80
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,73
Экономия при брони: -9,19 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,23
Экономия при брони: -2,41 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,82
Экономия при брони: -3,17 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,70
Экономия при брони: -4,08 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,86
Экономия при брони: -10,34 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,86
Экономия при брони: -12,34 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,76
Экономия при брони: -11,24 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,78
Экономия при брони: -4,72 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,55
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,07
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Бекарбон таблетки блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,01
Экономия при брони: -6,25 грн