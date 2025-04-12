почечная недостаточность. Препарат с осторожностью назначают пациентам с заболеваниями почек. В случаях легкой или умеренной почечной недостаточности рекомендуется снизить терапевтическую дозу или увеличить интервал между приемами, особенно если клиренс креатинина <60 мл/мин.

Печеночная недостаточность. С осторожностью назначать пациентам с заболеваниями печени. Больным с нарушениями функции печени необходимо следить за значениями печеночных ферментов.

Пациенты пожилого возраста. При длительной терапии у больных пожилого возраста рекомендуется регулярный контроль за показателями функции почек, при необходимости корригируют дозу в зависимости от результатов исследования клиренса креатинина. Препарат проникает через фильтровальные мембраны аппаратов для гемодиализа. Применения лекарственного средства следует избегать при порфирии.

Влияние на лабораторные данные. Препарат может дать ложноположительный результат при проведении допинг-контроля у спортсменов, а также при определении радиоактивного йода ввиду наличия йодосодержащих красителей в оболочке капсулы.

Влияние на агрегацию тромбоцитов. В связи с тем, что пирацетам снижает агрегацию тромбоцитов, препарат необходимо с осторожностью назначать больным с нарушением гемостаза, с состояниями, которые могут сопровождаться кровоизлияниями (язва ЖКТ), во время обширных хирургических операций (включая стоматологические вмешательства), больным с симптомами тяжелого кровотечения или с геморрагическим инсультом в анамнезе, а также пациентам, которые применяют антикоагулянты, тромбоцитарные антиагреганты, включая низкие дозы ацетилсалициловой кислоты.

Как и другие антигистаминные лекарственные средства, Фезам может вызвать раздражение в эпигастральной области, применение его после еды может уменьшить выраженность раздражения желудка.

Следует воздерживаться от одновременного употребления алкоголя и применения антидепрессантов, поскольку препарат может вызывать сонливость, особенно в самом начале лечения (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Содержание вспомогательных веществ. Препарат содержит лактозу. Поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять данный препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат не применяют. При необходимости лечения препаратом следует прекратить грудное вскармливание.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с механизмами ввиду возникновения возможных побочных реакций со стороны ЦНС.

Дети. Не применять.