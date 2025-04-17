Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
460,16
Экономия при брони: -72,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
635,28
Экономия при брони: -19,06 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
460,16
Экономия при брони: -72,64 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
665,70
Экономия при брони: -84,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
716,28
Экономия при брони: -89,17 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
460,16
Экономия при брони: -72,64 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
702,93
Экономия при брони: -97,77 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -108,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
691,37
Экономия при брони: -100,21 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -108,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
719,12
Экономия при брони: -95,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
715,21
Экономия при брони: -123,94 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина