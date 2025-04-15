Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
648,00
Экономия при брони: -116,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
457,47
Экономия при брони: -44,04 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
697,07
Экономия при брони: -91,21 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
690,50
Экономия при брони: -116,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
636,00
Экономия при брони: -63,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
636,00
Экономия при брони: -63,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -115,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
713,25
Экономия при брони: -25,46 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
690,50
Экономия при брони: -116,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
725,39
Экономия при брони: -124,15 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
683,34
Экономия при брони: -63,14 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
697,61
Экономия при брони: -92,37 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
666,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
683,86
Экономия при брони: -78,62 грн