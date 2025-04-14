Харьков (адрес не указан)
Доступно в 406 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
694,31
Экономия при брони: -50,98 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
708,38
Экономия при брони: -100,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -88,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
672,40
Экономия при брони: -71,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -88,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
706,79
Экономия при брони: -80,28 грн