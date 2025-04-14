Киев
Фезам® (Phezam®)

Фезам® (Phezam®)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 406 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
579,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
543,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
672,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
607,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
694,31
Экономия при брони: -50,98 грн
643,33 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
585,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
556,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
560,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
708,38
Экономия при брони: -100,98 грн
607,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -88,80 грн
601,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
578,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
672,40
Экономия при брони: -71,30 грн
601,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
588,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
586,98 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
555,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -88,80 грн
601,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
602,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
544,98 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
635,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
706,79
Экономия при брони: -80,28 грн
626,51 грн
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