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Фезам® (Phezam®)

Фезам® (Phezam®)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
703,72
Экономия при брони: -98,56 грн
605,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
545,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -101,90 грн
588,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
733,73
Экономия при брони: -128,57 грн
605,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
532,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
460,16
Экономия при брони: -67,97 грн
392,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
612,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
618,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
574,69
Экономия при брони: -84,88 грн
489,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -101,90 грн
588,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
703,39
Экономия при брони: -98,23 грн
605,16 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
585,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
535,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
734,76
Экономия при брони: -129,60 грн
605,16 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
607,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
665,70
Экономия при брони: -77,70 грн
588,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
716,77
Экономия при брони: -110,93 грн
605,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
601,08
Экономия при брони: -96,23 грн
504,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
666,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
729,83
Экономия при брони: -117,82 грн
612,01 грн
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