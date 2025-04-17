Винница (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
703,72
Экономия при брони: -98,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -101,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
733,73
Экономия при брони: -128,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
460,16
Экономия при брони: -67,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
574,69
Экономия при брони: -84,88 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -101,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
703,39
Экономия при брони: -98,23 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
734,76
Экономия при брони: -129,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
665,70
Экономия при брони: -77,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
716,77
Экономия при брони: -110,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
601,08
Экономия при брони: -96,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
666,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
729,83
Экономия при брони: -117,82 грн