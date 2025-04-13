Киев
Фезам® (Phezam®)

Фезам® (Phezam®)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 928 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
629,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
587,22 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
572,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
613,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
572,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
690,50
Экономия при брони: -92,20 грн
598,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
575,88
Экономия при брони: -76,89 грн
498,98 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
730,95
Экономия при брони: -96,48 грн
634,47 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
607,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
579,36 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
733,92
Экономия при брони: -80,43 грн
653,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
694,04
Экономия при брони: -72,72 грн
621,32 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
558,78 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
588,78 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
609,12
Экономия при брони: -92,58 грн
516,54 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
548,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
629,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
732,56
Экономия при брони: -98,56 грн
634,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -91,60 грн
598,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
628,00 грн
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