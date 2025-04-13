Киев (адрес не указан)
Доступно в 928 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
690,50
Экономия при брони: -92,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
575,88
Экономия при брони: -76,89 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
730,95
Экономия при брони: -96,48 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
733,92
Экономия при брони: -80,43 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
694,04
Экономия при брони: -72,72 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
609,12
Экономия при брони: -92,58 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
732,56
Экономия при брони: -98,56 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -91,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина