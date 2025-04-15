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Фезам® (Phezam®)

Фезам® (Phezam®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 247 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
575,50 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
666,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
552,42 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
693,08
Экономия при брони: -68,40 грн
624,68 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
368,46 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -111,60 грн
578,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
578,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
567,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
629,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
555,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
394,13 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
575,19
Экономия при брони: -93,55 грн
481,64 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
666,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
704,33
Экономия при брони: -79,65 грн
624,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
725,32
Экономия при брони: -89,08 грн
636,24 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
590,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -111,60 грн
578,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,21
Экономия при брони: -111,49 грн
577,72 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
569,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
690,50
Экономия при брони: -112,20 грн
578,30 грн
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