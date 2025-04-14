Одесса (адрес не указан)
Доступно в 298 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
723,33
Экономия при брони: -86,51 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
697,80
Экономия при брони: -54,47 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
701,90
Экономия при брони: -58,57 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
690,98
Экономия при брони: -87,17 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
665,70
Экономия при брони: -85,20 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
666,00 грн