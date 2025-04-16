Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
687,70
Экономия при брони: -116,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
728,01
Экономия при брони: -107,81 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
636,00
Экономия при брони: -85,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
724,21
Экономия при брони: -103,73 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
728,21
Экономия при брони: -110,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
701,20
Экономия при брони: -110,54 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
706,88
Экономия при брони: -86,68 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
690,50
Экономия при брони: -119,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
714,23
Экономия при брони: -122,59 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
598,78
Экономия при брони: -94,58 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
696,40
Экономия при брони: -125,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
726,70
Экономия при брони: -121,63 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
356,61
Экономия при брони: -54,07 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фезам® капсулы твердые блистер №60
Тева Украина
689,90
Экономия при брони: -118,80 грн