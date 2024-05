Бисакодил — основная характеристика

Бисакодил [4,4'-диацетокси-дифенил-(пиридил-2)-метан] ― слабительное лекарственное средство (Lawrensia S., Raja A., 2020). Согласно АТС-классификации относится к лекарственным средствам, применяемым для лечения запоров. Бисакодил (производное дифенилметана) доступен в качестве слабительного препарата с 1952 г. (Kamm M.A. et al., 2011). В Украине препарат выпускается в форме таблеток и суппозиториев, отпускается из аптек без рецепта. Слабительный эффект препарата проявляется размягчением и разжижением каловых масс (инструкция МЗ Украины).

Препарат уменьшает выраженность симптомов, связанных с запором, и тем самым улучшает качество жизни пациента, связанное с заболеванием. Бисакодил применяется в качестве слабительного средства первой линии для лечения функционального запора, а в последнее время — для облегчения подготовки кишечника перед диагностическими процедурами (например колоноскопия, ректороманоскопия), хирургическим вмешательством или фармакологической провокацией при манометрии толстой кишки (Kienzle-Horn S. et al., 2006).

После приема внутрь бисакодил начинает действует в толстой кишке в течение 6–12 ч, а после ректального введения — в течение 15–60 мин.

Запор — проблема? Место слабительных препаратов в лечении запора. Бисакодил

Запор ― распространенное заболевание, которое характерно как для детей, так и взрослых, особенно пожилого возраста. Запор может прогрессировать до фекального закупоривания (при котором прямая кишка закупоривается неподвижными каловыми массами), что еще больше ухудшает качество жизни пациентов и увеличивает расходы на медицинское обслуживание. Запор ― один из самых распространенных амбулаторных диагнозов желудочно-кишечных заболеваний (Bashir A., Sizar O., 2020). Существует несколько групп препаратов для симптоматического лечения запора. К ним относятся (согласно АТС-классификации):

слабительные средства, размягчающие каловые массы;

контактные слабительные препараты;

слабительные средства, формирующие объем;

осмотические слабительные средства;

слабительные средства в клизмах;

прочие средства, применяемые для лечения запоров.

Запор ― одно из наиболее частых хронических расстройств пищеварения у взрослых. Сегодня Римские критерии III используются для определения функционального запора. Хронический запор ― это запор, на который не наблюдается реакции после 6 мес лечения обычными методами. Обычное лечение запора включает правильную диету, повышение физической активности, применение лекарственных средств для симптоматического лечения запора и другие методы лечения.

У около 5% пациентов отмечают тяжелые или хронические запоры и не выявляют реакции на вышеуказанное лечение (Nelson A.D. et al., 2017).

Хронический идиопатический запор (ХИЦ) ― одно из наиболее частых желудочно-кишечных расстройств, распространенность которого в мире составляет 14%. Он чаще отмечается у женщин, и его распространенность увеличивается с возрастом. Существует три подтипа ХИЦ: диссинергическая дефекация, медленный транзитный запор и нормальный транзитный запор, который является наиболее распространенным подтипом. Клиническая оценка пациента с запором требует тщательного сбора анамнеза, чтобы выявить любые симптомы, вызывающие тревогу пациента, которые потребуют дальнейшего обследования с помощью колоноскопии и других методов диагностики (Black C.J., Ford A.C., 2018).

Пациентов с хроническим идиопатическим запором можно разделить на две основные категории: с затрудненной дефекацией (но с нормальной частотой дефекации) и с транзитными аномалиями (которые могут проявляться нечастой дефекацией) (Frizelle F., Barclay M., 2007).

Так как препарат бисакодил относится к группе слабительных лекарственных средств, его также активно принимают для кратковременного симптоматического лечения запора. Однако важно помнить, что, как и все слабительные лекарственные средства, бисакодил не следует принимать ежедневно более 5 дней, не изучив причины запора. Следует избегать длительного, более 7 дней, и систематического применения лекарственного средства, поскольку это может привести к атонии кишечника и невозможности дефекации без применения более сильных слабительных средств (инструкция МЗ Украины).

Бисакодил. Механизм его действия

Мишень действия бисакодила ― ЖКТ (Kienzle-Horn S. et al., 2006). Абсорбция из ЖКТ минимальна, поскольку лекарственная форма для приема внутрь ― таблетка, покрытая оболочкой, которая устойчива к разрушению в желудке и тонкой кишке, тем самым обеспечивается проникновение таблетки в толстую кишку в неизменном виде. Затем бисакодил растворяется в толстой кишке и таким образом проявляется слабительный эффект препарата после приема внутрь (Kienzle-Horn S. et al., 2006). Кишечная деацетилаза и бактериальные ферменты гидролизуют бисакодил до деацетилированного активного метаболита, бис-(п-гидроксифенил)-пиридил-2-метана, который стимулирует слизистую оболочку кишечника, вызывая его перистальтику, которая является одной из составляющих проявления механизма слабительного действия препарата (Manabe N. et al., 2009).

Активный метаболит бисакодила оказывает двойное действие на толстую кишку, включая антиабсорбтивно-секреторный эффект и прямой прокинетический эффект за счет стимуляции парасимпатических нервных окончаний в слизистой оболочке толстой кишки (Manabe N. et al., 2009). Он действует локально в толстой кишке, стимулируя миоэлектрическую и двигательную активность толстой кишки и секрецию кишечника, тем самым усиливая моторику толстой кишки, сокращая общее время прохождения через толстую кишку кала и увеличивая содержание воды в нем (Hervé S. et al., 2004). R.N. Ratnaike и соавторы продемонстрировали, что бисакодил ухудшает абсорбцию жидкости за счет активации аденилатциклазы в энтероцитах тонкой кишки, что увеличивает количество цАМФ и вызывает активную секрецию Cl- и HCO 3 -, пассивный отток Na+, K+ и воды и ингибирование Na+ и Cl– (Ratnaike R.N. et al., 1998). Бисакодил может также проявлять слабительный эффект, снижая экспрессию аквапорина 3 (AQP3) в толстой кишке, тем самым подавляя перенесение воды из кишечного тракта в клетки сосудистой системы (Ikarashi N. et al., 2011).

Y.W. Min и соавторы провели исследование, продемонстрировавшее, что бисакодил повышает тонус продольных мышц сигмовидной кишки за счет прямого воздействия на гладкую мышцу, но не на круговую мышцу толстой кишки, и предположили, что бисакодил может эффективно применяться для симптоматического лечения запоров у пациентов с нейропатией (Min Y.W. et al., 2018; Lawrensia S., Raja A., 2020).

Применение и пути введения бисакодила

Бисакодил может вводиться перорально или ректально. Взрослым и детям в возрасте старше 10 лет бисакодил назначают в дозах 5–10 мг в таблетках ежедневно на ночь/перед сном, поскольку он действует в течение 6–12 ч после перорального приема, так что терапевтический эффект проявляется утром. Его также можно вводить в дозе 10 мг в форме ректального суппозитория утром, потому что в этой лекарственной форме бисакодил подействует в течение 15–60 мин после ректального введения.

Дозы 10–20 мг вводятся перорально для полного опорожнения кишечника (перед проведением диагностических процедур либо хирургическим вмешательством), а на следующее утро вводятся 10 мг в форме суппозитория (Manabe N. et al., 2009).

Детям в возрасте 4–10 лет бисакодил назначают перорально или ректально в дозах 5 мг/сут за один прием на ночь.

Длительное применение бисакодила может привести к снижению его эффективности, поскольку бисакодил повышает синтез простагландина Е2 (PGE2), что снижает экспрессию аквопорина 3 (AQP3), а эффективность соединений, снижающих экспрессию AQP3 в толстой кишке, может снизиться при длительном применении (Ikarashi N. et al., 2011).

Побочные эффекты, передозировка. Взаимодействие бисакодила с другими препаратами

Наиболее частыми побочными эффектами, наблюдаемыми у более чем 5% пациентов, принимающих бисакодил, являются диарея, боль в животе (в основном в верхней части живота) и головная боль. Частое применение бисакодила может вызвать дискомфорт в животе и схваткообразную боль. Обычно препарат хорошо переносится, безопасен и эффективен для взрослых и детей. Другие побочные эффекты бисакодила включают мышечную слабость, тошноту, рвоту, анорексию и раздражение прямой кишки. Ректальное введение бисакодила может вызвать раздражение слизистой оболочки прямой кишки, ощущение жжения и проктит в легкой форме. Бисакодил взаимодействует с другими лекарствами, такими как дигоксин, антациды и антагонисты Н 2 -рецепторов. D.J. Wang и соавторы пришли к выводу, что бисакодил препятствует абсорбции дигоксина, что приводит к снижению концентрации дигоксина в сыворотке крови (Wang D.J. et al., 1990). Антациды и антагонисты Н 2 -рецепторов вызывают слишком быстрое растворение энтеросолюбильного покрытия и могут вызвать раздражение желудка или двенадцатиперстной кишки при введении в течение 1 ч после приема таблеток бисакодила (Lawrensia S., Raja A., 2020).

Передозировка бисакодила может вызвать диарею, которая приводит к электролитным нарушениям, включая гипокалиемию, гипокальциемию, метаболический ацидоз или алкалоз, которые также могут вызывать рвоту и мышечную слабость. Кратковременное применение (3 дня) в рекомендованной дозе не оказывает влияния на электролиты сыворотки крови (Kienzle-Horn S. et al., 2006; Lawrensia S., Raja A., 2020).

Противопоказания

Бисакодил противопоказан пациентам с острыми желудочно-кишечными заболеваниями, такими как аппендицит или диарея, с кишечной непроходимостью или подозрением на непроходимость кишечника, перфорацией кишечника, колитом, токсическим мегаколоном, тяжелым обезвоживанием, электролитным дисбалансом (например гипокалиемией, гипонатриемией, метаболическим алкалозом или ацидозом); с аллергией или гиперчувствительностью к бисакодилу (Wickham R.J., 2017). Ректальное введение суппозиториев с бисакодилом также противопоказано для пациентов с воспалением или язвой в дистальном отделе толстой кишки (язвенный проктит) и/или трещинами заднего прохода (Wald A., 2003).

Бисакодил. Заключение

Слабительные средства — наиболее распространенная стратегия лечения запора (Lawrensia S., Raja A., 2020).

С момента появления на рынке в 1952 г. бисакодил успешно применяется во всем мире в качестве слабительного средства. Бисакодил деацетилируется в толстой кишке до своего активного метаболита. Его метаболит соединяется с моноглюкуронидом в стенке кишечника или печени (Kudo K. et al., 1998). Абсорбция бисакодила из ЖКТ минимальна. Следовательно, только небольшое количество абсорбированного метаболита бисакодила выводится с мочой в виде глюкуронида (Manabe N. et al., 2009). Не выявлено корреляционной взаимосвязи между концентрацией метаболита в плазме крови и слабительным эффектом, что позволяет предположить, что системная абсорбция не является обязательной для слабительного действия препарата (Kienzle-Horn S. et al., 2006). Остатки метаболита бисакодила определяются в моче, сыворотке крове и в кале человека в течение 24 ч после приема препарата внутрь (Kudo K. et al., 1998).

Несмотря на то что слабительные средства применяются для уменьшения выраженности симптомов запора, они также могут неправильно применяться у пациентов с расстройствами пищевого поведения, такими как нервная анорексия или булимия, лиц, которые занимаются определенными видами спортивной подготовки, включая виды спорта с установленными ограничениями по массе тела, а также пациентов, которые злоупотребляют слабительными препаратами или применяют их для того, чтобы вызвать искусственную диарею (Roerig J.L. et al., 2010; Lawrensia S., Raja A., 2020). Поэтому определение основного заболевания, а также правильный выбор слабительного средства являются одними из составляющих успеха в лечении запоров.