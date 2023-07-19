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Активные вещества — “Б”БИСАКОДИЛ (BISACODYLUM)

БИСАКОДИЛ (BISACODYLUM) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,005 г, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30; Дарница
Бисакодил-Дарница Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,005 г, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30 Дарница
В 986 аптеках
от 79,96 грн
Цены в аптеках
Бисакодил суппозитории ректальные, 0,01 г, блистер, № 10; Лекхим-Харьков
Бисакодил Суппозитории ректальные, 0,01 г, блистер, № 10 Лекхим-Харьков
В 884 аптеках
от 22,03 грн
Цены в аптеках
Бисакодил суппозитории ректальные, 0,01 г, № 10; Монфарм
Бисакодил Суппозитории ректальные, 0,01 г, № 10 Монфарм
В 75 аптеках
от 12,00 грн
Цены в аптеках
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные, 10 мг, стрип, № 10; Здоровье
Бисакодил-Фармекс Суппозитории ректальные, 10 мг, стрип, № 10 Здоровье
В 40 аптеках
от 14,59 грн
Цены в аптеках
Бисакодил Гриндекс таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 5 мг, блистер, № 40; Grindeks
Бисакодил Гриндекс Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 5 мг, блистер, № 40 Grindeks
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки п/о кишечно-растворимые, драже, суппозитории ректальные.
БИСАКОДИЛ (BISACODYLUM)
CAS №: 603-50-9 C22H19NO4
USPDDN, HSDB, RTECS: 4,4'-(2-пиридилметилен)дифенол диацетат (эфир).
HSDB, RTECS: (4,4'-диацетоксидифенил)(2-пиридил)метан; или 2-(4,4'-диацетоксифенилметил)пиридин; или фенол, 4,4'-(2-пиридинилметилен)бис-, диацетат (эфир).
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки п/о кишечно-растворимые, драже, суппозитории ректальные.

слабительное средство, производное дифенилметана. Гидролизуясь в щелочном содержимом кишечника, образует ацетильные производные, оказывающие раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки кишечника, что ведет к биохимическим изменениям в энтероцитах и уменьшению всасывания электролитов и воды. В результате происходит разжижение и увеличение объема кишечного содержимого и стимуляция моторно-эвакуаторной функции кишечника.
Не проникает в грудное молоко, не влияет на тонус матки и не оказывает раздражающего действия на слизистые оболочки.

хронический запор; запор при смене диеты или в послеоперационный период; подготовка к операциям и диагностическим процедурам (ректороманоскопия, колоноскопия, рентгенография органов брюшной полости).

внутрь взрослым назначают по 5–15 мг 1 раз в сутки перед сном или за 30 мин до завтрака; при подготовке к операции или диагностическому исследованию — накануне вечером назначают 10–20 мг.
Детям в возрасте 2–7 лет — по 5 мг/сут в течение 2–10 сут, затем по 5 мг в течение 2 сут после восстановления функции кишечника, в возрасте 8–14 лет — по 5–10 мг/сут.
В зависимости от желаемого эффекта бисакодил принимают либо вечером (эффект наступает обычно через 10 ч), либо утром натощак (эффект наступает обычно через 5 ч).
Суппозиторий (5–10 мг) вводят глубоко в прямую кишку: взрослым — 1–2 суппозитория (10–20 мг) в сутки, детям в возрасте от 1 года до 7 лет — по 5–10 мг/сут, от 7 до 14 лет — по 1 суппозиторию (10 мг) в сутки.

кишечная непроходимость, синдром острого живота, аппендицит и другие воспалительные процессы в брюшной полости, выраженная лихорадка.

возможна спастическая боль в области живота, частый жидкий стул (при передозировке). При длительном применении возможен простатит, меланоз толстой кишки, колит, сопровождающийся нарушениями водно-электролитного баланса, в частности гипокалиемией.

при назначении бисакодила внутрь следует избегать одновременного приема антацидов.