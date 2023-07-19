БИСАКОДИЛ (BISACODYLUM)

внутрь взрослым назначают по 5–15 мг 1 раз в сутки перед сном или за 30 мин до завтрака; при подготовке к операции или диагностическому исследованию — накануне вечером назначают 10–20 мг.

Детям в возрасте 2–7 лет — по 5 мг/сут в течение 2–10 сут, затем по 5 мг в течение 2 сут после восстановления функции кишечника, в возрасте 8–14 лет — по 5–10 мг/сут.

В зависимости от желаемого эффекта бисакодил принимают либо вечером (эффект наступает обычно через 10 ч), либо утром натощак (эффект наступает обычно через 5 ч).

Суппозиторий (5–10 мг) вводят глубоко в прямую кишку: взрослым — 1–2 суппозитория (10–20 мг) в сутки, детям в возрасте от 1 года до 7 лет — по 5–10 мг/сут, от 7 до 14 лет — по 1 суппозиторию (10 мг) в сутки.