БИСАКОДИЛ (BISACODYLUM) Действующее вещество
HSDB, RTECS: (4,4'-диацетоксидифенил)(2-пиридил)метан; или 2-(4,4'-диацетоксифенилметил)пиридин; или фенол, 4,4'-(2-пиридинилметилен)бис-, диацетат (эфир).
слабительное средство, производное дифенилметана. Гидролизуясь в щелочном содержимом кишечника, образует ацетильные производные, оказывающие раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки кишечника, что ведет к биохимическим изменениям в энтероцитах и уменьшению всасывания электролитов и воды. В результате происходит разжижение и увеличение объема кишечного содержимого и стимуляция моторно-эвакуаторной функции кишечника.
Не проникает в грудное молоко, не влияет на тонус матки и не оказывает раздражающего действия на слизистые оболочки.
хронический запор; запор при смене диеты или в послеоперационный период; подготовка к операциям и диагностическим процедурам (ректороманоскопия, колоноскопия, рентгенография органов брюшной полости).
внутрь взрослым назначают по 5–15 мг 1 раз в сутки перед сном или за 30 мин до завтрака; при подготовке к операции или диагностическому исследованию — накануне вечером назначают 10–20 мг.
Детям в возрасте 2–7 лет — по 5 мг/сут в течение 2–10 сут, затем по 5 мг в течение 2 сут после восстановления функции кишечника, в возрасте 8–14 лет — по 5–10 мг/сут.
В зависимости от желаемого эффекта бисакодил принимают либо вечером (эффект наступает обычно через 10 ч), либо утром натощак (эффект наступает обычно через 5 ч).
Суппозиторий (5–10 мг) вводят глубоко в прямую кишку: взрослым — 1–2 суппозитория (10–20 мг) в сутки, детям в возрасте от 1 года до 7 лет — по 5–10 мг/сут, от 7 до 14 лет — по 1 суппозиторию (10 мг) в сутки.
кишечная непроходимость, синдром острого живота, аппендицит и другие воспалительные процессы в брюшной полости, выраженная лихорадка.
возможна спастическая боль в области живота, частый жидкий стул (при передозировке). При длительном применении возможен простатит, меланоз толстой кишки, колит, сопровождающийся нарушениями водно-электролитного баланса, в частности гипокалиемией.
при назначении бисакодила внутрь следует избегать одновременного приема антацидов.