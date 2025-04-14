Одесса (адрес не указан)
Доступно в 340 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,54
Экономия при брони: -8,93 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
136,67
Экономия при брони: -7,01 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Мелисса
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
47,74
Экономия при брони: -1,51 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
136,01
Экономия при брони: -7,72 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
53,23
Экономия при брони: -5,09 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
136,13
Экономия при брони: -4,87 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
52,48
Экономия при брони: -8,99 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
138,80
Экономия при брони: -8,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
58,40
Экономия при брони: -14,20 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
148,10
Экономия при брони: -19,60 грн
Софья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница