Киев
Бисакодил (Bisacodylum)

Бисакодил (Bisacodylum)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 340 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
23,44 грн
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
46,82 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
135,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,50 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
126,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
126,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
19,74 грн
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
44,60 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
139,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,54
Экономия при брони: -8,93 грн
42,61 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
136,67
Экономия при брони: -7,01 грн
129,66 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
24,20 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
122,90 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,50 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
126,30 грн
Мелисса
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
123,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
123,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
53,00 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
129,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
47,74
Экономия при брони: -1,51 грн
46,23 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
136,01
Экономия при брони: -7,72 грн
128,29 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
52,30 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
119,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
53,23
Экономия при брони: -5,09 грн
48,14 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
136,13
Экономия при брони: -4,87 грн
131,26 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
42,70 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
121,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,10 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
125,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
52,48
Экономия при брони: -8,99 грн
43,49 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
138,80
Экономия при брони: -8,58 грн
130,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
58,40
Экономия при брони: -14,20 грн
44,20 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
148,10
Экономия при брони: -19,60 грн
128,50 грн
Софья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
123,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
20,08 грн
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
42,48 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
49,30 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
128,00 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное