Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
49,70
Экономия при брони: -6,20 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
152,30
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
54,38
Экономия при брони: -7,49 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
148,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г №10
Монфарм
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
129,00
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,59
Экономия при брони: -2,48 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
155,10
Экономия при брони: -7,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
54,40
Экономия при брони: -7,51 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
138,64
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
44,05
Экономия при брони: -2,25 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
138,31
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
53,54
Экономия при брони: -8,90 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
138,06
Экономия при брони: -14,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
60,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
148,10
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
52,00
Экономия при брони: -7,36 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
137,05
Экономия при брони: -13,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
53,63
Экономия при брони: -8,96 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
136,68
Экономия при брони: -13,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
58,40
Экономия при брони: -14,90 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
151,60
Экономия при брони: -25,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
54,29
Экономия при брони: -7,25 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
138,35
Экономия при брони: -14,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г №10
Монфарм
17,40
Экономия при брони: -0,71 грн
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
23,26
Экономия при брони: -0,95 грн
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
50,68
Экономия при брони: -6,94 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
137,32
Экономия при брони: -13,77 грн