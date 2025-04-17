Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
58,40
Экономия при брони: -12,50 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
148,10
Экономия при брони: -20,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
60,52
Экономия при брони: -1,82 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
147,93
Экономия при брони: -4,44 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
151,70
Экономия при брони: -24,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
58,40
Экономия при брони: -12,50 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
148,10
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,80
Экономия при брони: -6,57 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
139,90
Экономия при брони: -16,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
60,40
Экономия при брони: -14,50 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
151,70
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
60,39
Экономия при брони: -3,22 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
138,65
Экономия при брони: -13,64 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
60,40
Экономия при брони: -14,50 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
148,10
Экономия при брони: -20,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
53,46
Экономия при брони: -6,42 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
136,25
Экономия при брони: -12,73 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
60,50
Экономия при брони: -14,60 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
148,10
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
1 социальна аптека
Чернигов, ул. Княжая, 33
0.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
53,67
Экономия при брони: -6,63 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
136,79
Экономия при брони: -13,28 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
54,81
Экономия при брони: -9,30 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
139,69
Экономия при брони: -16,19 грн