Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 217 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
138,00
Экономия при брони: -12,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
129,00
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
54,23
Экономия при брони: -2,08 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
145,32
Экономия при брони: -5,56 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
50,91
Экономия при брони: -5,34 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
137,50
Экономия при брони: -12,97 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г №10
Монфарм
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
58,40
Экономия при брони: -13,90 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
143,60
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г №10
Монфарм
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
56,15
Экономия при брони: -7,15 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
129,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г №10
Монфарм
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
129,00
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
57,30
Экономия при брони: -12,80 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
151,70
Экономия при брони: -25,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
50,28
Экономия при брони: -1,84 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
136,72
Экономия при брони: -4,57 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
60,50
Экономия при брони: -16,00 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
151,70
Экономия при брони: -25,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,14
Экономия при брони: -6,47 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
138,57
Экономия при брони: -10,61 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
50,36
Экономия при брони: -5,76 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
136,48
Экономия при брони: -7,04 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
53,36
Экономия при брони: -5,95 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
137,60
Экономия при брони: -9,69 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
58,18
Экономия при брони: -9,18 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
143,19
Экономия при брони: -27,39 грн