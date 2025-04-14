Днепр (адрес не указан)
Доступно в 292 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,87
Экономия при брони: -3,36 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
140,07
Экономия при брони: -8,85 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,89
Экономия при брони: -3,30 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
140,66
Экономия при брони: -9,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
54,98
Экономия при брони: -5,84 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
140,11
Экономия при брони: -10,59 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека бам
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
60,50
Экономия при брони: -16,10 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
151,60
Экономия при брони: -24,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
151,70
Экономия при брони: -24,90 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
38,84
Экономия при брони: -1,78 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
140,63
Экономия при брони: -9,39 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
54,85
Экономия при брони: -5,66 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
139,78
Экономия при брони: -10,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
60,50
Экономия при брони: -16,10 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
148,10
Экономия при брони: -21,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
39,34
Экономия при брони: -1,36 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
136,40
Экономия при брони: -5,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
54,33
Экономия при брони: -6,08 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
138,94
Экономия при брони: -7,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
55,22
Экономия при брони: -2,77 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
92,12
Экономия при брони: -7,52 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
53,52
Экономия при брони: -6,47 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
136,86
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
45,35
Экономия при брони: -2,41 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
138,63
Экономия при брони: -8,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
53,20
Экономия при брони: -4,05 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
135,59
Экономия при брони: -4,37 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница