Николаев (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,91
Экономия при брони: -1,69 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
145,47
Экономия при брони: -4,73 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
148,10
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,26
Экономия при брони: -5,56 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
138,44
Экономия при брони: -14,75 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
58,60
Экономия при брони: -13,90 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
148,20
Экономия при брони: -21,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,30
Экономия при брони: -6,02 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
138,53
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,88
Экономия при брони: -6,60 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
140,10
Экономия при брони: -15,13 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
60,40
Экономия при брони: -15,70 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
148,20
Экономия при брони: -21,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бисакодил-Фармекс суппозитории ректальные 10 мг стрип №10
Корпорация Здоровье
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
58,60
Экономия при брони: -13,90 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
151,60
Экономия при брони: -25,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
58,60
Экономия при брони: -13,90 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
151,70
Экономия при брони: -25,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,68
Экономия при брони: -5,85 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
139,57
Экономия при брони: -11,66 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бисакодил суппозитории ректальные 0.01 г блистер №10
Лекхим-Харьков
51,30
Экономия при брони: -7,69 грн
Бисакодил-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0.005 г контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
138,55
Экономия при брони: -14,41 грн