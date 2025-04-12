функция печени. Ламизил в таблетках не рекомендуется применять у пациентов с хроническим или активным заболеванием печени. Перед назначением Ламизила в таблетках необходимо оценить все существующие заболевания печени.

Гепатотоксичность могут отмечать у пациентов с предшествующим заболеванием печени и без него, поэтому рекомендуется периодический мониторинг функции печени (через 4–6 нед лечения). Применение препарата Ламизил в таблетках следует немедленно прекратить в случае повышения активности показателей функциональных печеночных тестов. У пациентов, принимавших Ламизил в таблетках, очень редко были зарегистрированы случаи серьезной печеночной недостаточности (некоторые из них имели летальный исход или требовали пересадки печени). В большинстве случаев печеночной недостаточности у пациентов отмечали серьезные основные системные заболевания, а причинно-следственная связь с приемом Ламизила в таблетках была сомнительной.

Пациентов, принимающих Ламизил, следует предупредить о том, что следует немедленно сообщить врачу о любых признаках или симптомах, указывающих на нарушение функции печени, таких как зуд, необъяснимая постоянная тошнота, снижение аппетита, анорексия, желтуха, рвота, повышенная утомляемость, правосторонняя боль в верхней части живота или темный цвет мочи или обесцвеченный кал. Пациенты с этими симптомами должны прекратить применение тербинафина перорально, а функцию печени пациента следует немедленно оценить.

Нарушение вкуса. При применении препарата сообщалось о нарушении вкуса и его потере. Это может привести к ухудшению аппетита, уменьшению массы тела, беспокойству и симптомам депрессии. Если возникают симптомы нарушения вкуса, прием препарата необходимо прекратить.

Нарушение обоняния. Также сообщалось о нарушении и потере обоняния. Эти нарушения могут исчезать после прекращения терапии, но также могут быть продолжительными (более 1 года) или постоянными. Если выявлено нарушение обоняния, применение препарата следует прекратить.

Симптомы депрессии. Во время лечения препаратом могут возникнуть депрессивные симптомы, что может потребовать лечения.

Дерматологические эффекты. Очень редко сообщалось о появлении серьезных реакций со стороны кожи (синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз) у пациентов, получавших Ламизил в таблетках. В случае возникновения прогрессирующих высыпаний на коже лечение Ламизилом в таблетках следует прекратить.

Ламизил следует применять с осторожностью у пациентов с псориазом, поскольку поступали сообщения об очень редких случаях обострения псориаза.

Гематологические эффекты. Очень редко сообщалось о патологических изменениях со стороны крови (нейтропения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, панцитопения) у пациентов, получавших Ламизил в таблетках. Необходимо оценить причину возникновения любого патологического изменения со стороны крови у пациентов и рассмотреть вопрос о возможном изменении режима лечения, в том числе прекращение лечения Ламизилом в таблетках.

Исследования фармакокинетики разовой дозы препарата у пациентов с заболеваниями печени показали, что клиренс Ламизила может быть сокращен примерно на 50%.

Функция почек. Применение Ламизила в таблетках у пациентов с нарушением функции почек (клиренс креатинина <50 мл/мин или уровень креатинина в плазме крови >300 мкмоль/л) не изучено должным образом и поэтому не рекомендуется.

Другое. Ламизил следует применять с осторожностью у пациентов с красной волчанкой, поскольку поступали сообщения об очень редких случаях обострения этой патологии.

Применение в период беременности и кормления грудью. Проведенные на животных исследования по влиянию препарата на плод и фертильность не выявили нежелательных эффектов.

Клинический опыт применения препарата Ламизил у беременных очень ограничен, поэтому Ламизил не следует применять в период беременности, кроме случаев, когда клиническое состояние женщины требует лечения пероральным тербинафином и ожидаемая польза для матери превышает любой потенциальный риск для плода.

Тербинафин проникает в грудное молоко, поэтому женщины, которые кормят грудью, не должны получать лечение Ламизилом.

Дети. Данные о применении препарата у детей ограничены, поэтому его применение не рекомендуется у пациентов этой возрастной категории.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данных о влиянии Ламизила на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами нет. Пациентам, у которых появляется головокружение как нежелательный эффект на применение препарата, следует избегать управления транспортными средствами и работы с механизмами.