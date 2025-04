влияние других лекарственных средств на тербинафин. Клиренс тербинафина в плазме крови может быть повышен препаратами, которые индуцируют метаболизм, и может быть снижен препаратами, ингибирующими цитохром Р450. В случае необходимости сопутствующего лечения такими препаратами дозу Ламизила следует корректировать соответствующим образом.

Лекарственные средства, которые могут повысить влияние или плазменные концентрации тербинафина. Циметидин снижал клиренс тербинафина на 30%.

Флуконазол увеличивал показатели C max и AUC тербинафина на 52 и 69% соответственно в связи с торможением ферментов CYP 2C9 и CYP 3A4. Такое же повышение показателей возможно при одновременном применении с тербинафином препаратов, подавляющих CYP 2C9 и CYP 3A4, таких как кетоконазол и амиодарон.

Лекарственные средства, которые могут снизить действие или плазменные концентрации тербинафина. Рифампицин увеличивал клиренс тербинафина на 100%.

Влияние тербинафина на другие лекарственные средства. Результаты исследований, проведенных in vitro с участием здоровых добровольцев, показывают, что тербинафин обладает незначительным потенциалом для подавления или усиления клиренса препаратов, метаболизирующихся с участием системы цитохрома Р450 (например терфенадин, триазолам, толбутамин или пероральные контрацептивы), за исключением тех препаратов, которые метаболизируются с участием CYP 2D6.

Тербинафин не влияет на клиренс феназона или дигоксина.

Влияния тербинафина на фармакокинетику флуконазола не отмечено. К тому же не выявлено клинически значимого взаимодействия между тербинафином и одновременно применяемыми лекарственными средствами с возможным потенциалом взаимодействия, такими как триметоприм/сульфаметоксазол, зидовудин или теофиллин.

Зарегистрированы некоторые случаи нарушения менструального цикла (межменструальное кровотечение и нерегулярный менструальный цикл) у пациенток, принимавших Ламизил одновременно с пероральными контрацептивами, хотя частота этих нарушений остается в пределах частоты побочных реакций у пациентов, принимающих только пероральные контрацептивы.

Лекарственные средства, действие или плазменные концентрации которых может повысить тербинафин. Тербинафин снижал клиренс кофеина, который вводили в/в, на 21%.

В ходе исследований in vitro и in vivo установлено, что тербинафин подавляет CYP 2D6-опосредованный метаболизм. Эти данные могут быть клинически важными для пациентов, принимающих лекарственные средства, которые метаболизируются с участием CYP 2D6, такие как трициклические антидепрессанты, блокаторы β-адренорецепторов, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, антиаритмические препараты (включая класс 1А, 1В и 1С) и ингибиторы МАО типа B, в случае, когда препарат, имеет малый диапазон терапевтической концентрации.

Тербинафин снижал клиренс дезипрамина на 82%.

В ходе исследований с участием здоровых добровольцев, у которых процессы метаболизма декстрометорфана (противокашлевых препаратов и маркерного субстрата CYP 2D6) проходили быстро, тербинафин повышал коэффициент метаболического взаимодействия декстрометорфана/декстрорфана в моче в среднем в 16–97 раз. Таким образом, применение тербинафина может приводить к изменению статуса быстрых метаболизаторов CYP 2D6 в статус медленных метаболизаторов.

Лекарственные средства, влияние или плазменные концентрации которых может снизить тербинафин. Тербинафин увеличивал клиренс циклоспорина на 15%.

У пациентов, принимавших тербинафин одновременно с варфарином, редко выявляли изменения показателей международного нормализованного отношения и/или протромбинового времени.