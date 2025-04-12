Ламизил® таблетки (Lamisil® tablets)
Ламизил таблетки инструкция по применению
Состав
Содержит тербинафин в форме гидрохлорида.
Тербинафин - 250 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Тербинафин является аллиламином, который имеет широкий спектр противогрибкового действия относительно инфекций кожи, волос и ногтей, вызванных такими дерматофитами, как Trichophyton (например T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum), Microsporum (например Microsporum canis), Epidermophyton floccosum и дрожжевые грибы рода Candida (например Candida albicans) и Pityrosporum. В низких концентрациях оказывает фунгицидное действие в отношении дерматофитов, плесневых и некоторых диморфных грибов. Активность относительно дрожжевых грибов в зависимости от их вида может быть фунгицидной или фунгистатической.
Тербинафин специфически способствует раннему этапу биосинтеза стеринов в клетке гриба. Это приводит к дефициту эргостерола и внутриклеточному накоплению сквалена, что вызывает гибель клетки гриба. Действие тербинафина осуществляется путем ингибирования фермента скваленэпоксидазы в клеточной мембране гриба. Этот фермент не относится к системе цитохрома Р450.
При приеме внутрь препарат накапливается в коже в концентрациях, обеспечивающих фунгицидное действие препарата.
Фармакокинетика. После перорального приема тербинафин хорошо всасывается (>70%); биодоступность тербинафина, входящего в состав таблеток Ламизила, в результате пресистемного метаболизма составляет около 50%. Разовая пероральная доза 250 мг тербинафина обеспечила среднее значение Сmax в плазме крови на уровне 1,30 мкг/мл через 1,5 ч после приема препарата. В равновесном состоянии по сравнению с однократной дозой Сmax тербинафина была в среднем на 25% выше, а плазменная AUC увеличивалась в 2,3 раза. На основе увеличения плазменной AUC может быть рассчитан эффективный Т½ (~30 ч). Прием пищи оказывает умеренное влияние на биодоступность тербинафина (увеличение AUC на менее чем 20%), но не настолько, чтобы потребовалась коррекция дозы. Тербинафин прочно связывается с белками плазмы крови. Он быстро диффундирует через дерму и концентрируется в липофильном роговом слое.
Тербинафин также выделяется с кожным салом и, таким образом, достигает высоких концентраций в волосяных фолликулах, волосах и коже, богатой кожным салом. Также доказано, что тербинафин распределяется в ногтевые пластинки в первые недели после начала терапии. Тербинафин метаболизируется быстро и экстенсивно с участием по крайней мере семи изоферментов CYP с существенным вкладом со стороны CYP 2C9, CYP 1A2, CYP 3A4, CYP 2C8 и CYP 2C19. Вследствие биотрансформации тербинафина образуются метаболиты, которые не проявляют противогрибковой активности и выводятся преимущественно с мочой. Т½ составляет 17 ч. Доказательств накопления препарата в организме нет.
Изменений фармакокинетики препарата в зависимости от возраста пациента не выявлено, но скорость выведения препарата из организма может быть снижена у пациентов с нарушением функции почек или печени, что приводит к повышению уровня тербинафина в крови.
Биодоступность Ламизила не зависит от приема пищи.
Исследования фармакокинетики разовых доз препарата с участием пациентов с нарушением функции почек (клиренс креатинина <50 мл/мин) или с уже существующими заболеваниями печени показали, что клиренс Ламизила может быть уменьшен примерно на 50%.
Показания Ламизил таблетки
грибковые инфекции кожи и ногтей, вызванные Trichophyton (например T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis и Epidermophyton floccosum.
1. Стригущий лишай (трихофития гладкой кожи, трихофития промежности и дерматофития стоп), когда локализация поражения, выраженность или распространенность инфекции обусловливают целесообразность пероральной терапии.
2. Онихомикоз.
Применение Ламизил таблетки
препарат предназначен для перорального применения.
Взрослым назначают по 1 таблетке 250 мг 1 раз в сутки.
Продолжительность лечения зависит от характера и тяжести заболевания.
Инфекции кожи. Рекомендуемая продолжительность лечения:
•дерматофития стоп (межпальцевая, подошвенная/по типу «мокасины») — 2–6 нед;
•трихофития гладкой кожи — 4 нед;
•трихофития промежности — 2–4 нед.
Полное исчезновение симптомов инфекции может наступить только через несколько недель после выявления отсутствия возбудителей с помощью лабораторного контроля.
Инфекции волосистой части головы. Рекомендуемая продолжительность лечения при грибковом поражении волосистой части головы — 4 нед.
Грибковое поражение волосистой части головы отмечают преимущественно у детей.
Онихомикоз. Продолжительность лечения для большинства пациентов — от 6 нед до 3 мес. Периоды лечения продолжительностью менее 3 мес могут длиться у пациентов с поражением ногтей на пальцах рук, ногтей на пальцах ног, кроме большого пальца, или у пациентов младшего возраста. При лечении поражений ногтей на пальцах ног обычно достаточно 3 мес, хотя для некоторых пациентов может потребоваться лечение продолжительностью 6 мес или дольше. Пациентов, которым необходимо более длительное лечение, определяют по сниженной скорости роста ногтей в течение первых недель лечения.
Полное исчезновение симптомов инфекции может наступить только через несколько недель после выявления отсутствия возбудителей с помощью лабораторного контроля.
Особые популяции
Пациенты с нарушением функции печени. Ламизил в таблетках не рекомендуется применять у пациентов с хроническим или активным заболеванием печени.
Пациенты с нарушением функции почек. Применение Ламизила в таблетках пациентам с нарушением функции почек должным образом не изучено и поэтому не рекомендуется этой группе больных.
Дети. Данные по безопасности перорального применения препарата Ламизил у детей, полученные в ходе исследования постмаркетингового применения препарата Ламизил, проводившегося в Великобритании с участием 314 пациентов, свидетельствуют, что профиль нежелательных явлений у детей подобен таковому у взрослых. Доказательств появления каких-либо новых, необычных или более серьезных реакций, чем те, которые были отмечены среди взрослых пациентов, нет. На сегодня данные по применению препарата детям ограничены, поэтому его применение не рекомендуется этой возрастной категории пациентов.
Пациенты пожилого возраста. Доказательств того, что для пациентов пожилого возраста необходимо изменять дозу препарата или что у них отмечаются побочные реакции, отличающиеся от таковых у пациентов более молодого возраста, нет. В этой возрастной группе при применении препарата следует учитывать возможность нарушения функции печени или почек.
Противопоказания
повышенная чувствительность к тербинафину или любому вспомогательному веществу препарата.
Побочные эффекты
побочные реакции обычно слабо и умеренно выражены и имеют преходящий характер. Нижеприведенные побочные реакции отмечали в ходе клинических исследований или в процессе постмаркетингового исследования.
Для оценки частоты возникновения различных побочных реакций использована следующая классификация: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно установить на основании имеющихся данных).
|Нарушения со стороны крови и лимфатической системы
|Очень редко
|Нейтропения, агранулоцитоз, тромбоцитопения
|Частота неизвестна
|Анемия, панцитопения
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Очень редко
|Анафилактоидные реакции (в том числе отек Квинке), кожная и системная красная волчанка
|Частота неизвестна
|Анафилактическая реакция, реакции, подобные симптомам сывороточной болезни
|Нарушения метаболизма и питания
|Очень часто
|Снижение аппетита
|Психические нарушения
|Частота неизвестна
|Тревога и депрессивные симптомы, вторичные относительно нарушений вкуса
|Нарушения со стороны нервной системы
|Часто
|Головная боль
|Нечасто
|Нарушение вкуса, в том числе потеря вкуса, который обычно восстанавливается через несколько недель после прекращения приема препарата. Очень редко сообщалось о длительном нарушении вкуса, что иногда приводит к снижению употребления пищи и значительной потере массы тела
|Редко
|Парестезия, гипестезия, головокружение
|Частота неизвестна
|Аносмия, включая постоянную аносмию, гипосмию
|Нарушения со стороны органа слуха и равновесия
|Очень редко
|Вертиго
|Частота неизвестна
|Тугоухость, нарушения слуха, шум в ушах
|Нарушения со стороны сосудов
|Частота неизвестна
|Васкулит
|Нарушения со стороны ЖКТ
|Очень часто
|Желудочно-кишечные симптомы (ощущение переполнения желудка, диспепсия, тошнота, боль в области живота, диарея)
|Частота неизвестна
|Панкреатит
|Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей
|Редко
|Тяжелые нарушения функции печени, в том числе печеночная недостаточность, повышение уровня ферментов печени, желтуха, холестаз и гепатит. Если развивается нарушение функции печени, лечение Ламизилом необходимо прекратить. Очень редко поступали сообщения о серьезной печеночной недостаточности (некоторые случаи с летальным исходом или случаи, которые требовали пересадки печени). В большинстве случаев печеночной недостаточности у пациентов отмечали серьезные основные системные заболевания, а причинно-следственная связь с приемом Ламизила была сомнительной
|Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Очень часто
|Нетяжелые формы реакции кожи (сыпь, крапивница)
|Очень редко
|Серьезные кожные реакции (например мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз). Фоточувствительность (например фотодерматоз, реакция фотосенсибилизации и полиморфный фотодерматоз). Алопеция. Лечение Ламизилом необходимо прекратить, если на коже выявлены высыпания прогрессирующего характера
|Частота неизвестна
|Псориазоподобная сыпь или обострение псориаза. Серьезные кожные реакции (например острый генерализованный экзантематозный пустулез)
|Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Очень часто
|Реакции со стороны костно-мышечной системы (артралгия, миалгия)
|Частота неизвестна
|Рабдомиолиз
|Общие нарушения
|Редко
|Недомогание
|Частота неизвестна
|Утомляемость. Гриппоподобные заболевания, пирексия
|Результаты лабораторных исследований
|Частота неизвестна
|Повышение КФК в крови
Другие нежелательные реакции на препарат, которые зарегистрированы во время постмаркетингового исследования на основании спонтанных сообщений. Нижеприведенные побочные реакции на препарат были определены на основании постмаркетинговых спонтанных реакций и систематизируются по классам систем органов.
Поскольку сообщения об этих реакциях поступали на добровольной основе от пациентов, количество которых неизвестно, не всегда можно достоверно оценить их частоту.
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, реакции, подобные реакциям сывороточной болезни, реакции гиперчувствительности, включая аллергические реакции (в том числе анафилаксия).
Со стороны нервной системы: аносмия, в том числе постоянная аносмия, гипосмия, гипестезия, парестезия.
Со стороны органа зрения: затуманивание зрения, снижение остроты зрения.
Со стороны сосудов: васкулит.
Со стороны ЖКТ: панкреатит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь с эозинофилией и системными симптомами, эксфолиативный и буллезный дерматит.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: рабдомиолиз.
Общие нарушения и реакции в месте введения препарата: гриппоподобные заболевания.
Исследования: повышенный уровень КФК в крови, изменения протромбинового времени (удлинение, сокращение) у пациентов, которые одновременно принимали варфарин.
Особые указания
функция печени. Ламизил в таблетках не рекомендуется применять у пациентов с хроническим или активным заболеванием печени. Перед назначением Ламизила в таблетках необходимо оценить все существующие заболевания печени.
Гепатотоксичность могут отмечать у пациентов с предшествующим заболеванием печени и без него, поэтому рекомендуется периодический мониторинг функции печени (через 4–6 нед лечения). Применение препарата Ламизил в таблетках следует немедленно прекратить в случае повышения активности показателей функциональных печеночных тестов. У пациентов, принимавших Ламизил в таблетках, очень редко были зарегистрированы случаи серьезной печеночной недостаточности (некоторые из них имели летальный исход или требовали пересадки печени). В большинстве случаев печеночной недостаточности у пациентов отмечали серьезные основные системные заболевания, а причинно-следственная связь с приемом Ламизила в таблетках была сомнительной.
Пациентов, принимающих Ламизил, следует предупредить о том, что следует немедленно сообщить врачу о любых признаках или симптомах, указывающих на нарушение функции печени, таких как зуд, необъяснимая постоянная тошнота, снижение аппетита, анорексия, желтуха, рвота, повышенная утомляемость, правосторонняя боль в верхней части живота или темный цвет мочи или обесцвеченный кал. Пациенты с этими симптомами должны прекратить применение тербинафина перорально, а функцию печени пациента следует немедленно оценить.
Нарушение вкуса. При применении препарата сообщалось о нарушении вкуса и его потере. Это может привести к ухудшению аппетита, уменьшению массы тела, беспокойству и симптомам депрессии. Если возникают симптомы нарушения вкуса, прием препарата необходимо прекратить.
Нарушение обоняния. Также сообщалось о нарушении и потере обоняния. Эти нарушения могут исчезать после прекращения терапии, но также могут быть продолжительными (более 1 года) или постоянными. Если выявлено нарушение обоняния, применение препарата следует прекратить.
Симптомы депрессии. Во время лечения препаратом могут возникнуть депрессивные симптомы, что может потребовать лечения.
Дерматологические эффекты. Очень редко сообщалось о появлении серьезных реакций со стороны кожи (синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз) у пациентов, получавших Ламизил в таблетках. В случае возникновения прогрессирующих высыпаний на коже лечение Ламизилом в таблетках следует прекратить.
Ламизил следует применять с осторожностью у пациентов с псориазом, поскольку поступали сообщения об очень редких случаях обострения псориаза.
Гематологические эффекты. Очень редко сообщалось о патологических изменениях со стороны крови (нейтропения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, панцитопения) у пациентов, получавших Ламизил в таблетках. Необходимо оценить причину возникновения любого патологического изменения со стороны крови у пациентов и рассмотреть вопрос о возможном изменении режима лечения, в том числе прекращение лечения Ламизилом в таблетках.
Исследования фармакокинетики разовой дозы препарата у пациентов с заболеваниями печени показали, что клиренс Ламизила может быть сокращен примерно на 50%.
Функция почек. Применение Ламизила в таблетках у пациентов с нарушением функции почек (клиренс креатинина <50 мл/мин или уровень креатинина в плазме крови >300 мкмоль/л) не изучено должным образом и поэтому не рекомендуется.
Другое. Ламизил следует применять с осторожностью у пациентов с красной волчанкой, поскольку поступали сообщения об очень редких случаях обострения этой патологии.
Применение в период беременности и кормления грудью. Проведенные на животных исследования по влиянию препарата на плод и фертильность не выявили нежелательных эффектов.
Клинический опыт применения препарата Ламизил у беременных очень ограничен, поэтому Ламизил не следует применять в период беременности, кроме случаев, когда клиническое состояние женщины требует лечения пероральным тербинафином и ожидаемая польза для матери превышает любой потенциальный риск для плода.
Тербинафин проникает в грудное молоко, поэтому женщины, которые кормят грудью, не должны получать лечение Ламизилом.
Дети. Данные о применении препарата у детей ограничены, поэтому его применение не рекомендуется у пациентов этой возрастной категории.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данных о влиянии Ламизила на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами нет. Пациентам, у которых появляется головокружение как нежелательный эффект на применение препарата, следует избегать управления транспортными средствами и работы с механизмами.
Взаимодействия
влияние других лекарственных средств на тербинафин. Клиренс тербинафина в плазме крови может быть повышен препаратами, которые индуцируют метаболизм, и может быть снижен препаратами, ингибирующими цитохром Р450. В случае необходимости сопутствующего лечения такими препаратами дозу Ламизила следует корректировать соответствующим образом.
Лекарственные средства, которые могут повысить влияние или плазменные концентрации тербинафина. Циметидин снижал клиренс тербинафина на 30%.
Флуконазол увеличивал показатели Cmax и AUC тербинафина на 52 и 69% соответственно в связи с торможением ферментов CYP 2C9 и CYP 3A4. Такое же повышение показателей возможно при одновременном применении с тербинафином препаратов, подавляющих CYP 2C9 и CYP 3A4, таких как кетоконазол и амиодарон.
Лекарственные средства, которые могут снизить действие или плазменные концентрации тербинафина. Рифампицин увеличивал клиренс тербинафина на 100%.
Влияние тербинафина на другие лекарственные средства. Результаты исследований, проведенных in vitro с участием здоровых добровольцев, показывают, что тербинафин обладает незначительным потенциалом для подавления или усиления клиренса препаратов, метаболизирующихся с участием системы цитохрома Р450 (например терфенадин, триазолам, толбутамин или пероральные контрацептивы), за исключением тех препаратов, которые метаболизируются с участием CYP 2D6.
Тербинафин не влияет на клиренс феназона или дигоксина.
Влияния тербинафина на фармакокинетику флуконазола не отмечено. К тому же не выявлено клинически значимого взаимодействия между тербинафином и одновременно применяемыми лекарственными средствами с возможным потенциалом взаимодействия, такими как триметоприм/сульфаметоксазол, зидовудин или теофиллин.
Зарегистрированы некоторые случаи нарушения менструального цикла (межменструальное кровотечение и нерегулярный менструальный цикл) у пациенток, принимавших Ламизил одновременно с пероральными контрацептивами, хотя частота этих нарушений остается в пределах частоты побочных реакций у пациентов, принимающих только пероральные контрацептивы.
Лекарственные средства, действие или плазменные концентрации которых может повысить тербинафин. Тербинафин снижал клиренс кофеина, который вводили в/в, на 21%.
В ходе исследований in vitro и in vivo установлено, что тербинафин подавляет CYP 2D6-опосредованный метаболизм. Эти данные могут быть клинически важными для пациентов, принимающих лекарственные средства, которые метаболизируются с участием CYP 2D6, такие как трициклические антидепрессанты, блокаторы β-адренорецепторов, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, антиаритмические препараты (включая класс 1А, 1В и 1С) и ингибиторы МАО типа B, в случае, когда препарат, имеет малый диапазон терапевтической концентрации.
Тербинафин снижал клиренс дезипрамина на 82%.
В ходе исследований с участием здоровых добровольцев, у которых процессы метаболизма декстрометорфана (противокашлевых препаратов и маркерного субстрата CYP 2D6) проходили быстро, тербинафин повышал коэффициент метаболического взаимодействия декстрометорфана/декстрорфана в моче в среднем в 16–97 раз. Таким образом, применение тербинафина может приводить к изменению статуса быстрых метаболизаторов CYP 2D6 в статус медленных метаболизаторов.
Лекарственные средства, влияние или плазменные концентрации которых может снизить тербинафин. Тербинафин увеличивал клиренс циклоспорина на 15%.
У пациентов, принимавших тербинафин одновременно с варфарином, редко выявляли изменения показателей международного нормализованного отношения и/или протромбинового времени.
Передозировка
есть сообщения о нескольких случаях передозировки (принятая внутрь доза Ламизила до 5 г). При этом отмечали головную боль, тошноту, боль в эпигастральной области и головокружение. Лечение, которое рекомендуется в случае передозировки, включает выведение препарата, в первую очередь путем назначения активированного угля и, при необходимости, применение симптоматической поддерживающей терапии.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.