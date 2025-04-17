Ламизил® таблетки (Lamisil® tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1441,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1608,75
Экономия при брони: -105,90 грн
1502,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1601,53
Экономия при брони: -113,65 грн
1487,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1563,64
Экономия при брони: -107,60 грн
1456,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1506,63 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 106
6.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1461,30 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1548,40
Экономия при брони: -46,45 грн
1501,95 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 1-В
35.7 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1248,70 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1583,00
Экономия при брони: -63,32 грн
1519,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 67
80.7 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1535,70
Экономия при брони: -70,60 грн
1465,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 65
101.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1244,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
102.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1574,72
Экономия при брони: -68,82 грн
1505,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, просп. Независимости, 287
102.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1336,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Володарка, ул. Кооперативная, 2-А
108.5 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1248,70 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, просп. Мира, 88
109.5 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1429,90
Экономия при брони: -0,10 грн
1429,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
110.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1629,05
Экономия при брони: -66,41 грн
1562,64 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
111.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1538,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1530,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ямполь, ул. Свободы, 140
111.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1257,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 6
113.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1349,36 грн