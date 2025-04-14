Ламизил® таблетки (Lamisil® tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1540,58
Экономия при брони: -81,97 грн
1458,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1615,27
Экономия при брони: -99,08 грн
1516,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1311,14 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1579,87
Экономия при брони: -114,32 грн
1465,55 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1436,00
Экономия при брони: -27,00 грн
1409,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1311,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1447,46
Экономия при брони: -53,66 грн
1393,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1549,88
Экономия при брони: -98,22 грн
1451,66 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1448,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1598,87
Экономия при брони: -108,85 грн
1490,02 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
4.7 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1615,11
Экономия при брони: -103,41 грн
1511,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1538,18
Экономия при брони: -79,08 грн
1459,10 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1420,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
5.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1602,63
Экономия при брони: -114,92 грн
1487,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1526,17
Экономия при брони: -70,32 грн
1455,85 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1432,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1463,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
5.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1399,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1474,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1399,50 грн