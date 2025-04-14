Ламизил® таблетки (Lamisil® tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1573,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1381,79 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1501,69 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1391,11 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1469,40
Экономия при брони: -41,10 грн
1428,30 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1473,15 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1531,41 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1384,05 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1535,10
Экономия при брони: -106,80 грн
1428,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Сегедская, 14
5.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1545,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1428,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1392,22 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
7.7 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1470,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1581,10 грн
Южная
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.5 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1465,80 грн
Аптека enter
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
11.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1532,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Фонтанская, 124
11.5 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1342,96 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Архитекторская, 22
11.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1476,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1541,06 грн
Подорожник
Одесса, ул. Палия Семена, 72
12.1 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1428,30 грн