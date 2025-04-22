Ламизил® таблетки (Lamisil® tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1421,48 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1564,72
Экономия при брони: -111,11 грн
1453,61 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1547,19
Экономия при брони: -91,01 грн
1456,18 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1524,76
Экономия при брони: -73,19 грн
1451,57 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1633,43
Экономия при брони: -117,33 грн
1516,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1457,96 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1618,37
Экономия при брони: -67,02 грн
1551,35 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1644,82
Экономия при брони: -90,53 грн
1554,29 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Мира, 46-А
5.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1404,57 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1663,02
Экономия при брони: -109,49 грн
1553,53 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
6.7 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1488,45
Экономия при брони: -57,96 грн
1430,49 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 312
7.7 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1542,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
8.1 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1626,42
Экономия при брони: -85,54 грн
1540,88 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1542,40 грн
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Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1248,70 грн
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Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1311,14 грн
Бажаемо здоровья
Березнеговатое, ул. Мира, 77
77.7 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1248,70 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1540,56 грн
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Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1248,70 грн
Аптека оптовых цен
Березовка, ул. Танасчишина, 61
86.2 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1350,41 грн