Ламизил® таблетки (Lamisil® tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1655,03
Экономия при брони: -112,06 грн
1542,97 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1474,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1525,10
Экономия при брони: -65,80 грн
1459,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1478,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1521,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1459,71 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1447,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1615,18
Экономия при брони: -109,83 грн
1505,35 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1572,93
Экономия при брони: -64,72 грн
1508,21 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1463,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1627,02
Экономия при брони: -113,44 грн
1513,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1600,08
Экономия при брони: -83,56 грн
1516,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1388,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1615,68
Экономия при брони: -84,03 грн
1531,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1479,00
Экономия при брони: -19,70 грн
1459,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1465,30
Экономия при брони: -6,00 грн
1459,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1570,22
Экономия при брони: -105,87 грн
1464,35 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1524,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1560,76
Экономия при брони: -71,75 грн
1489,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1614,39
Экономия при брони: -118,30 грн
1496,09 грн