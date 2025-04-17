Ламизил® таблетки (Lamisil® tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1367,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1339,25 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1523,20
Экономия при брони: -58,10 грн
1465,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1512,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1554,71
Экономия при брони: -89,41 грн
1465,30 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Славутич, пл. Привокзальная, 7/2
37.2 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1248,70 грн
Бажаемо здоровья
Остер, ул. Независимости, 25
67.2 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1248,70 грн
Подорожник
Борзна, ул. Независимости, 3
83.5 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1373,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1373,40 грн
Бажаемо здоровья
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1466,50 грн
Аптекарь
Зазимье, ул. Лесная, 31-В
111.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1473,40 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1428,28 грн
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
114.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1465,00 грн
Бажаемо здоровья
Вышгород, ул. Днепровская, 1-Б
115.5 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1401,98 грн
Мед-сервис
Вышгород, ул. Набережная, 2
115.5 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1419,60 грн
Экономная аптека
Вышгород, ул. Набережная, 6-Ж
116.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1436,10 грн
Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1367,40 грн
Бажаемо здоровья
Згуровка, ул. Украинская, 11
116.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1315,01 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 87/1
117.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1638,74
Экономия при брони: -118,31 грн
1520,43 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Красной Калины, 89-Б
117.7 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1416,81 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1594,85
Экономия при брони: -91,59 грн
1503,26 грн