Ламизил® таблетки (Lamisil® tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1614,03
Экономия при брони: -96,86 грн
1517,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1584,54
Экономия при брони: -80,90 грн
1503,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1283,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1551,00
Экономия при брони: -99,92 грн
1451,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1419,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1635,27
Экономия при брони: -98,71 грн
1536,56 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1529,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1311,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1582,43
Экономия при брони: -68,68 грн
1513,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
7.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1291,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1402,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1589,83
Экономия при брони: -72,93 грн
1516,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 30
11.1 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1573,88
Экономия при брони: -110,57 грн
1463,31 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
12.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1248,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1521,35
Экономия при брони: -69,68 грн
1451,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-У
29.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1496,10
Экономия при брони: -44,20 грн
1451,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 2-А
29.6 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1466,50 грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 15
49.1 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1248,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Великая Александровка, ул. Братская, 8
65.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1243,18 грн