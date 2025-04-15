Ламизил® таблетки (Lamisil® tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1458,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1493,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1470,80
Экономия при брони: -18,90 грн
1451,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1451,90 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1421,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1477,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна Авраама, 29
3.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1472,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1382,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1522,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1395,83 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1527,30 грн
Пульс
Львов, ул. Лычаковская, 152
3.8 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1524,60 грн
Пульс
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
3.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1373,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
4.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1548,10
Экономия при брони: -46,44 грн
1501,66 грн
Пульс
Львов, просп. Красной Калины, 49
5.0 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1567,90 грн
Пульс
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1477,90 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 21-А
8.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1417,00
Экономия при брони: -0,10 грн
1416,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 28
24.3 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1288,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
33.4 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1503,50
Экономия при брони: -51,60 грн
1451,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 6
63.9 км
Ламизил® таблетки 250 мг блистер №14
Novartis Pharma
1336,61 грн