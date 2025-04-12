Сульфокамфокаин-Дарница (Sulfocamphocainum-Darnitsa)
Сульфокамфокаин-Дарница инструкция по применению
Состав
Сульфокамфокаин - 100 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат Сульфокамфокаин-Дарница относится к группе аналептических лекарственных средств. Механизм действия препарата обусловлен возбуждением ЦНС, в первую очередь центров продолговатого мозга как непосредственно, так и через сонный синус. Препарат тонизирует дыхательный и сосудодвигательный центры, усиливает обменные процессы в сердечной мышце, повышая ее чувствительность к влиянию симпатических нервов. Сульфокамфокаин-Дарница влияет на сосуды — происходит перераспределение крови, суживаются сосуды органов брюшной полости, повышается тонус венозных сосудов, несколько увеличивается приток крови к сердцу, улучшается коронарный кровоток, кровоснабжение мозга и легких. Кардиотонический эффект связан с адреносенсибилизирующим действием, усилением процессов дыхания, связанных с процессом фосфориляции макроэргических соединений.
Фармакокинетика. Препарат Сульфокамфокаин-Дарница быстро всасывается при п/к, в/м, в/в введении. В организме в процессе метаболизма подвергается окислению и конъюгации с глюкуроновой кислотой. Метаболиты выделяются в основном почками, при этом моча имеет запах препарата. Частично выводится с выдыхаемым воздухом, через дыхательные пути и с желчью.
Показания Сульфокамфокаин-Дарница
острая и хроническая дыхательная недостаточность; острая сердечная недостаточность в гериатрии; угнетение дыхания при пневмонии и других инфекционных заболеваниях; кардиогенный и анафилактический шок; отравление алкоголем, легкие формы отравления снотворными средствами.
Применение Сульфокамфокаин-Дарница
п/к, в/м и в/в (медленно, струйно или капельно) взрослым в разовой дозе 2 мл. Для разведения следует применять 0,9% р-р натрия хлорида. При необходимости препарат можно применять 2–3 раза в сутки. Максимальная суточная доза для взрослых — 12 мл.
В острых случаях препарат вводить в/в.
При хронической дыхательной недостаточности и сердечной недостаточности препарат применять в/м или п/к. Курс лечения может составлять 20–30 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к камфоре, новокаину или другим компонентам препарата, эпилепсия, склонность к судорожным состояниям.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: диспептические расстройства.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, тремор, парестезии, судороги.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение или повышение АД, сердцебиение, боль в грудной клетке.
со стороны системы крови и лимфатической системы: метгемоглобинемия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе ангионевротический отек, анафилактический шок, кожные высыпания, зуд, гиперемия, крапивница.
Общие нарушения и реакции в месте введения: гиперемия, высыпания и зуд в месте инъекции.
Прочие: лихорадка, непроизвольное мочеиспускание.
Особые указания
применять с осторожностью у пациентов с АГ (гипотензивное влияние прокаина).
Применение в период беременности и кормления грудью. В доказательной медицине отсутствует объективная информация о применении препарата Сульфокамфокаин-Дарница в период беременности, поэтому у беременных препарат не применяют. Не исключается возможность проникновения препарата в молоко в период кормления грудью, поэтому при применении препарата необходимо прекратить грудное вскармливание.
Дети. Препарат не применяют у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами, а в случае возникновения головокружения, судорог воздержаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
при одновременном применении с другими лекарственными средствами возможно:
- с препаратами, угнетающими ЦНС, — ослабление действия последних;
- с антихолинэстеразными средствами — ослабление действия последних;
- с суксаметонием — пролонгация нервно-мышечной блокады, вызванная суксаметонием;
- с ингибиторами МАО — повышение риска АГ;
- с сердечными гликозидами, мочегонными средствами, анальгетиками, стероидными гормонами — усиление аналептического действия сульфокамфокаина.
Препарат иногда назначают для уменьшения выраженности побочных эффектов при проведении химиотерапии флуороурацилом.
Во время применения препарата не рекомендуется употреблять алкоголь.
Передозировка
симптомы: головная боль, головокружение, при остром отравлении — покраснение лица, патологическая двигательная активность, бред, эпилептиформные судороги.
Лечение: антипсихотические и противосудорожные средства. При невыраженном психомоторном возбуждении — транквилизаторы или успокоительные средства.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.