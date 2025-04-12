применять с осторожностью у пациентов с АГ (гипотензивное влияние прокаина).

Применение в период беременности и кормления грудью. В доказательной медицине отсутствует объективная информация о применении препарата Сульфокамфокаин-Дарница в период беременности, поэтому у беременных препарат не применяют. Не исключается возможность проникновения препарата в молоко в период кормления грудью, поэтому при применении препарата необходимо прекратить грудное вскармливание.

Дети. Препарат не применяют у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами, а в случае возникновения головокружения, судорог воздержаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.