Сульфокамфокаин-Дарница (Sulfocamphocainum-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -30,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -30,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -30,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
447,75
Экономия при брони: -27,18 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
98,27
Экономия при брони: -5,25 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -30,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
504,52
Экономия при брони: -64,13 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
493,00
Экономия при брони: -25,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
518,49
Экономия при брони: -81,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
517,25
Экономия при брони: -76,86 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,20
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
501,84
Экономия при брони: -43,19 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,20
Экономия при брони: -18,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -30,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница