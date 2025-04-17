Киев
Сульфокамфокаин-Дарница (Sulfocamphocainum-Darnitsa)

Сульфокамфокаин-Дарница (Sulfocamphocainum-Darnitsa)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -30,20 грн
467,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
433,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -30,20 грн
467,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -30,20 грн
467,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
447,75
Экономия при брони: -27,18 грн
420,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
98,27
Экономия при брони: -5,25 грн
93,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -30,20 грн
467,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
434,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
504,52
Экономия при брони: -64,13 грн
440,39 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
493,00
Экономия при брони: -25,70 грн
467,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
518,49
Экономия при брони: -81,36 грн
437,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
444,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
517,25
Экономия при брони: -76,86 грн
440,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
443,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,20
Экономия при брони: -18,90 грн
467,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
501,84
Экономия при брони: -43,19 грн
458,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,20
Экономия при брони: -18,90 грн
467,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -30,20 грн
467,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
479,70 грн
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