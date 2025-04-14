Сульфокамфокаин-Дарница (Sulfocamphocainum-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 244 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
518,66
Экономия при брони: -53,59 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
519,05
Экономия при брони: -53,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
529,45
Экономия при брони: -33,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -51,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,00
Экономия при брони: -39,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
507,38
Экономия при брони: -86,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
517,59
Экономия при брони: -52,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,00
Экономия при брони: -39,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
503,35
Экономия при брони: -48,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
512,73
Экономия при брони: -41,98 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
523,82
Экономия при брони: -127,31 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
505,05
Экономия при брони: -55,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
513,31
Экономия при брони: -38,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
469,08
Экономия при брони: -112,22 грн