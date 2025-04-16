Сульфокамфокаин-Дарница (Sulfocamphocainum-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
502,33
Экономия при брони: -49,06 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
493,00
Экономия при брони: -30,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
262,38
Экономия при брони: -29,97 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -35,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
523,53
Экономия при брони: -127,00 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
383,41
Экономия при брони: -66,18 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -35,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,20
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
238,74
Экономия при брони: -30,45 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
525,16
Экономия при брони: -60,45 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
504,61
Экономия при брони: -39,90 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,90
Экономия при брони: -35,50 грн