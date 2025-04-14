Сульфокамфокаин-Дарница (Sulfocamphocainum-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 305 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
509,47
Экономия при брони: -44,42 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
504,66
Экономия при брони: -39,67 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
507,63
Экономия при брони: -42,64 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
504,23
Экономия при брони: -39,24 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
340,20
Экономия при брони: -16,31 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
254,74
Экономия при брони: -22,24 грн