Сульфокамфокаин-Дарница (Sulfocamphocainum-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 759 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -36,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -40,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
445,20
Экономия при брони: -38,19 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
233,81
Экономия при брони: -21,26 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
445,20
Экономия при брони: -38,19 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
190,87
Экономия при брони: -10,16 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
474,60
Экономия при брони: -17,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
278,29
Экономия при брони: -23,37 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
328,54
Экономия при брони: -49,94 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
356,16
Экономия при брони: -50,70 грн