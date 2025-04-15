Сульфокамфокаин-Дарница (Sulfocamphocainum-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
440,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
206,92
Экономия при брони: -21,16 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
509,13
Экономия при брони: -24,40 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,90
Экономия при брони: -50,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
440,00
Экономия при брони: -78,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
411,77
Экономия при брони: -14,82 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
514,00
Экономия при брони: -132,42 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
520,01
Экономия при брони: -129,27 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
486,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
519,73
Экономия при брони: -34,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
207,90
Экономия при брони: -14,69 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
440,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
515,16
Экономия при брони: -30,62 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Сульфокамфокаин-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
497,50
Экономия при брони: -50,20 грн